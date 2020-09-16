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وفد من الصحة العالمية يلتقي وزير المالية ويشيد بإدارة مصر لأزمة "كورونا"

10:27 ص الأربعاء 16 سبتمبر 2020
وفد من الصحة العالمية يلتقي وزير المالية ويشيد بإدارة مصر لأزمة "كورونا"

محمد معيط

كتب- مصطفى عيد:

التقى محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بوفد من منظمة الصحة العالمية، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن الوزير التقى الدكتورة نعيمة حسين القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر والوفد المرافق لها.

وبحسب البيان أشاد وفد منظمة الصحة العالمية بنجاح الحكومة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا.

وقال معيط في اللقاء إن الرعاية الصحية تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وشهدت السنوات الستة الماضية زيادة غير مسبوقة في حجم الإنفاق على القطاع الصحي؛ إيمانًا من الحكومة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري من أجل رفع كفاءة إنتاج الأفراد، على النحو الذى يسهم فى تعزيز النشاط الاقتصادي بما ينعكس إيجابًا على إجمالي الناتج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى إطلاق الحكومة للعديد من المبادرات مثل مبادرة «١٠٠ مليون صحة»، ومبادرة «صحة المرأة».

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، خطوات التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تعد أحد المشروعات القومية لإصلاح القطاع الصحي بمصر.

وبحسب معيط فإن النظام الجديد انطلق بمحافظة بورسعيد، من خلال تبني الحكومة لفلسفة جديدة تعتمد على مد المظلة التأمينية لتشمل كل المصريين بما يوفر لهم جميع سبل الرعاية الصحية الجيدة، والمستدامة وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.

وقال إن وزارة المالية تسعى لتعظيم الإيرادات الحكومية بالتوازي مع التوسع في الإنفاق على إجراءات معالجة تداعيات أزمة «كورونا» وهو ما أسهم في تثبيت «مؤسسة موديز العالمية»، لتصنيف مصر الائتماني عند مستوى «B2»، بما يدلل على نجاح الحكومة في الحفاظ على استقرار الأداء الاقتصادي وتزايد معدلات النمو.

وبحث اللقاء آليات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر ومنظمة الصحة العالمية في تطوير القطاع الصحي، وفقًا للبيان.

شارك في اللقاء مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والدكتور أحمد يحيي خلفية مسئول اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور مجدي بكر استشاري النظم الصحية المستشار الفني لهيئة الرعاية الصحية المصرية.

محمد معيط وزير المالية منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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