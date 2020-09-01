كيما تتحول للخسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي

كتبت – شيماء حفظي:

تحولت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" للخسارة خلال العام المالي الماضي، مع تراجع الإيرادات مقارنة بالعام المالي السابق.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها حققت خسائر خلال العام المالي 2019 – 2020، بنحو 1.5 مليار جنيه مقابل ربح بقيمة 32.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2018-2019.

وأوضحت الشركة، أن التحول للخسارة سببه انخفاض المبيعات بقيمة 20 مليون جنيه وزيادة تكاليف إيرادات النشاط بقيمة 133 مليون جنيه، وزيادة مصروفات الإدارية بقيمة 43 مليون جنيه، وانخفاض الفوائد الدائنة بقيمة 46 مليون جنيه.

كما تأثرت نتائج أعمال الشركة بزيادة الفوائد المدينة بقيمة 111 مليون جنيه، وانخفاض أرباح فروق العملة بقيمة 122 مليون جنيه، وزادت الضريبة المؤجلة بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وتعمل كيما، التابعة لقطاع الأعمال العام، في إنتاج الأسمدة ونترات الأمونيوم النقية والفيروسيليكون والثلج وتعبئة الأكسجين وغبار السيلكا.