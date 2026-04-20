افتتاح مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة فاليو بالقرية الذكية

افتتح رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة فاليو Valeo بالقرية الذكية، بحضور كريستوف بيريا الرئيس التنفيذي لمجموعة فاليو الفرنسية، وأحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وتامر علي نائب الرئيس لمراكز التقنية والمدير العام لشركة فاليو مصر.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تُعد مجموعة فاليو من الشركات التكنولوجية العاملة عالميا في ابتكار الحلول والأنظمة المتطورة لقطاعي السيارات والتكنولوجيا على مستوى العالم.

تُعد فاليو مصر أكبر مركز لتطوير البرمجيات في المجموعة على مستوى العالم، حيث تسهم بنحو 50% من إجمالي إنتاج البرمجيات على مستوى المجموعة، وتصدر قرابة 4 ملايين ساعة سنويًا في مجال البحث والتطوير.

ماذا نعرف عن مركز الذكاء الاصطناعي؟

وسيبدأ مركز الذكاء الاصطناعي بعدد 35 مهندسًا، مع خطط للتوسع ليصل عدد المهندسين العاملين بالمركز إلى أكثر من 100 متخصص خلال الفترة المقبلة، حيث يستهدف المركز تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف أعمال فاليو على مستوى العالم والعمل على تطوير الجيل القادم من الحلول والتطبيقات البرمجية بالاعتماد على الكفاءات المصرية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز لتطوير الحلول التكنولوجية عالية القيمة ووجهة جاذبة للاستثمارات العالمية في البرمجيات كما يستهدف المركز تنمية مهارات الكوادر المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

كما سيعمل المركز على تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات التنقل، بما يشمل المركبات الكهربائية، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وتجارب الإضاءة الذكية داخل المركبات.

وينضم المركز إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 200 خبير في مجال الذكاء الاصطناعي، يعملون بالشركة على مستوى العالم إلى جانب مركز بالشركة مخصص لأبحاث الذكاء الاصطناعي.

وتمثل هذه الخطوة نقطة تحول استراتيجية في مسيرة فاليو من خلال توسيع نطاق عمليات الذكاء الاصطناعي في القاهرة، حيث ستعمل على تمكين الكفاءات المحلية لتسريع العمليات، بما يسهم في تعزيز القدرات بشكل كبير ودعم تقديم منتجات تنافسية للعملاء.

وتعد شركة "فاليو" تُعد واحدة من كبريات الشركات التكنولوجية العالمية، وهي مُدرجة في بورصة باريس، وتوظف نحو 100 ألف موظف حول العالم، وتنتشر عملياتها في 29 دولة عبر 149 موقع إنتاج و59 مركزًا للبحث والتطوير و19 منصة توزيع.

كما حققت الشركة إيرادات بلغت نحو 20.9 مليار يورو في عام 2025.