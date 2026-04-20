رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب تراجع الأسعار عالميًا

كتب : حسن مرسي

09:18 م 20/04/2026

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن وجود انخفاض في أسعار الذهب في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا بسبب تأثير الاضطرابات العالمية.

وأوضح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" عبر شاشة "الحياة"، أن اضطراب أسعار النفط والطاقة عالميا أثر على أسعار الذهب، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار.

وأضاف رئيس شعبة الذهب أن الناس احتاجت سيولة لتعويض زيادة أسعار الطاقة، لأن الطاقة من أولويات الدول أكثر من الذهب، فاتجه الجميع إلى البترول والطاقة.

وأشار إلى أنه في حال وجود بوادر لحل الأزمة أو انفراجة في الشرق الأوسط، فإن ذلك سيؤدي لارتفاع الذهب نسبيا واستقراره عند نقطة قد تكون انطلاق جديدة.

وشدد هاني ميلاد على أن المستهلكين يسرعون في شراء الذهب عند ارتفاعه، بينما تقل حركة الشراء عند انخفاضه.

