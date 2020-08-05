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رقم قياسي جديد لأسعار الذهب في مصر.. وجرام 21 يصل لـ 920 جنيهًا

05:23 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
رقم قياسي جديد لأسعار الذهب في مصر.. وجرام 21 يصل لـ 920 جنيهًا

محل مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب قفزتها التاريخية في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد الجرام بنحو 4 جنيهات، مقارنة بمستواها بمنتصف تعاملات اليوم.

وبحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 920 جنيها مقابل 916 جنيها في منتصف التعاملات، ليبلغ بذلك مستوى قياسيًا جديدًا.

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 789 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 1051 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7360 جنيهًا.

وعالميا، ارتفع سعر أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 30.3 دولار بنسبة 1.50%، حيث سجل السعر نحو 2049 دولارًا في الخامسة و11 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة في مستوى قياسي جديد، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي قفزت في منتصف تعاملات الصباح بنحو 6 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بتعاملات الصباح، ليصبح إجمالي الزيادة بالجرام حتى منتصف التعاملات بنحو 26 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب ذهب عيار 21 سعر ذهب عيار 24 نادي نجيب

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