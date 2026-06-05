ارتفعت أسعار الزيت، والدواجن، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 5-6-2026، بينما انخفضت أسعار اللحوم، والفول، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.87 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.58 جنيه، بتراجع 2.02 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.18 جنيه، بتراجع 48 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 99.04 جنيه، بزيادة 3.41 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.39 جنيه، بتراجع 36 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.88 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 62.85 جنيه، بزيادة 5.21 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.95 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 118.23 جنيهًا، بزيادة 3.27 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 434.01 جنيه، بتراجع 9.2 جنيه

كيلو الدواجن الطازجة: 103.54 جنيه، بزيادة 1.01 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.71 جنيه، بزيادة 73 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53 جنيهًا، بتراجع 39 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 127.15 جنيه، بتراجع 1.33 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 281.62 جنيه، بتراجع 47 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 34.11 جنيه، بزيادة 1.69 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 115.18 جنيه، بزيادة 3.76 جنيه.