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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والزيت وانخفاض الذهب

كتب : آية محمد

02:08 م 05/06/2026

خريطة الأسعار اليوم

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ارتفعت أسعار الدواجن، والزيت، والسمك البوري، خلال تعاملات اليوم الجمعة 5-6-2026، بينما انخفضت أسعار الحديد، والأسمنت، والطماطم، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. انخفاض الطماطم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة.. ارتفاع البوري

ارتفاع أسعار الزيت والدواجن وانخفاض اللحوم اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة

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