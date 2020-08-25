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"تاون جاس" تنفي نشوب حريق بسبب تسرب غاز بخط بمدينة نصر

08:38 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
"تاون جاس" تنفي نشوب حريق بسبب تسرب غاز بخط بمدينة نصر

الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس

كتب - أحمد السيد:

أصدرت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) بيانًا بشأن تسريب الغاز بمنطقة مدينة نصر وتحديد بشارع مكرم عبيد بتقاطع شارع مصطفي النحاس.

ونفى بيان الشركة، ما تردد حول وجود حريق جراء وجود تسرب بالخط المعطوب.

وأشارت الشركة إلى أنه فور تلقى البلاغ تم انتقال فرق طوارئ تاون جاس إلى مكان الإصابة ووُجد كسر بخط قطر ١٢٥ مم ضغط ٤ بار بسبب أعمال تعديل الصرف الصحي عن طريق شركة التوحيد للصرف الصحي بدون تنسيق.

وأوضحت الشركة أنه تم تأمين الخط بغلق المحابس دون قطع غاز عن أي عميل.

تاون جاس حريق تسرب غاز

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