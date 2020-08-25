"تاون جاس" تنفي نشوب حريق بسبب تسرب غاز بخط بمدينة نصر
كتب - أحمد السيد:
أصدرت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) بيانًا بشأن تسريب الغاز بمنطقة مدينة نصر وتحديد بشارع مكرم عبيد بتقاطع شارع مصطفي النحاس.
ونفى بيان الشركة، ما تردد حول وجود حريق جراء وجود تسرب بالخط المعطوب.
وأشارت الشركة إلى أنه فور تلقى البلاغ تم انتقال فرق طوارئ تاون جاس إلى مكان الإصابة ووُجد كسر بخط قطر ١٢٥ مم ضغط ٤ بار بسبب أعمال تعديل الصرف الصحي عن طريق شركة التوحيد للصرف الصحي بدون تنسيق.
وأوضحت الشركة أنه تم تأمين الخط بغلق المحابس دون قطع غاز عن أي عميل.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97478
عدد المصابين
-
66817
عدد المتعافين
-
5280
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
23758370
عدد المصابين
-
16236258
عدد المتعافين
-
815337
عدد الوفيات
إعلان