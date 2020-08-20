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أسعار الذهب في مصر تواصل الهبوط.. والجرام يخسر 30 جنيهًا خلال يومين

12:49 م الخميس 20 أغسطس 2020
أسعار الذهب في مصر تواصل الهبوط.. والجرام يخسر 30 جنيهًا خلال يومين

محل مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعها، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث هبط سعر الجرام بنحو 22 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس، ليخسر بذلك 30 جنيها من قيمته خلال يومين.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 858 جنيهًا مقابل 880 جنيهًا أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 735 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 981 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6864 جنيهًا.

وعالميًا، واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم بنسبة طفيفة 0.1% لتسجل 1927 دولارا للأوقية الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة ظهرا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، وذلك بعد تراجعها الكبير أمس بقيمة 73.46 دولار للأوقية بنسبة 3.7%.

وكانت أسعار الذهب في مصر تراجعت أيضا خلال تعاملات أمس الأربعاء لأول مرة في 4 أيام، حيث انخفض الجرام بقيمة 8 جنيهات دفعة واحدة.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

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