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أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:23 ص الأربعاء 19 أغسطس 2020
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار المأكولات البحرية والأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك ليتراوح بين 18 و21 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 40 و46 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه بين 30 جنيها و100 جنيه.

ووصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وبلغ سعر كيلو الجمبرى ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

المأكولات البحرية الأسماك سوق العبور

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