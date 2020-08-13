مشتريات محلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.2%، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات، إلى مستوى 10944 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.08%، بينما تراجع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 408.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين 407.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب 743.7 ألف جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.03% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 10922.