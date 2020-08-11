وزير البترول خلال الإدلاء بصوته: مجلس الشيوخ إثراء للحياة النيابية

كتب- مصطفى عيد:

أدلى طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بصوته في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" بلجنة انتخابات ماسبيرو.

وأكد الوزير، عقب الإدلاء بصوته، حرصه الكامل على المشاركة في هذا الحدث الذي يمثل إثراءً للحياة النيابية، مشيرا إلى أن مصر تسير قدما في استكمال بناء مؤسساتها السياسية والدستورية بتأسيس الغرفة البرلمانية الثانية وفق ما تفعله دول العالم.

وقال إن مجلس الشيوخ يوفر الخبرات والكفاءات اللازمة من كافة التخصصات اللازمة لدراسة القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب وإبداء الرأي فيها، مما يخفف بدوره العبء عن كاهل مجلس النواب.

وأضاف الوزير أن ذلك يسهم إيجاباً في دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة واستكمال النجاحات التي تحققها في ظل النقلة النوعية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعا الوزير جموع المواطنين للمشاركة والحرص على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات على مدار اليومين المخصصين للاقتراع واختيار من يمثلهم، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن قطاع البترول وفر كل التسهيلات اللازمة لمشاركة العاملين.