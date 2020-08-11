أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

وزير البترول خلال الإدلاء بصوته: مجلس الشيوخ إثراء للحياة النيابية

11:10 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- مصطفى عيد:

أدلى طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بصوته في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" بلجنة انتخابات ماسبيرو.

وأكد الوزير، عقب الإدلاء بصوته، حرصه الكامل على المشاركة في هذا الحدث الذي يمثل إثراءً للحياة النيابية، مشيرا إلى أن مصر تسير قدما في استكمال بناء مؤسساتها السياسية والدستورية بتأسيس الغرفة البرلمانية الثانية وفق ما تفعله دول العالم.

وقال إن مجلس الشيوخ يوفر الخبرات والكفاءات اللازمة من كافة التخصصات اللازمة لدراسة القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب وإبداء الرأي فيها، مما يخفف بدوره العبء عن كاهل مجلس النواب.

وأضاف الوزير أن ذلك يسهم إيجاباً في دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة واستكمال النجاحات التي تحققها في ظل النقلة النوعية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعا الوزير جموع المواطنين للمشاركة والحرص على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات على مدار اليومين المخصصين للاقتراع واختيار من يمثلهم، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن قطاع البترول وفر كل التسهيلات اللازمة لمشاركة العاملين.

طارق الملا وزير البترول انتخابات الشيوخ

الخبر التالى:

المركزي للإحصاء: 39.5% مساهمة الشباب في قوة العمل ومعدل البطالة 17.3% عام 2019

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95666

    عدد المصابين

  • 53779

    عدد المتعافين

  • 5035

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20201816

    عدد المصابين

  • 13008672

    عدد المتعافين

  • 737110

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجلس الشيوخ 2020.. تعرف على لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف الوطنية للانتخابات