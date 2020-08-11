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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:38 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.39%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10981 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.16%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.14%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض لأول مرة في آخر 6 جلسات بنسبة 0.22% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 10938 نقطة.

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