البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.39%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10981 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.16%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.14%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض لأول مرة في آخر 6 جلسات بنسبة 0.22% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 10938 نقطة.