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4 جنيهات تراجعا بالبلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين

12:34 م الإثنين 10 أغسطس 2020
4 جنيهات تراجعا بالبلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الأسماك

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس ليتراوح بين 20 و23 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

بينما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 30 و120 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و70 جنيها، والجمبري بين 300 جنيه و350 جنيها، والفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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