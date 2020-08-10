معدل التضخم السنوي في مصر يتراجع إلى 4.6% في يوليو

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر بإجمالي الجمهورية إلى 4.6% في يوليو الماضي مقابل 6% في يونيو، بحسب ما قاله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الاثنين.

وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 4.2% في يوليو مقابل 5.6% في يونيو.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم الشهري في يوليو ارتفع إلى 0.2% في إجمالي الجمهورية مقابل معدلا سالبا 0.1% في يونيو لإجمالي الجمهورية.