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ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة..أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:02 ص الخميس 09 يوليه 2020
ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة..أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 200 جنيه و 260 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات، و 170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور

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