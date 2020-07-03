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الذهب يواصل ارتفاعه في مصر خلال أسبوع.. تعرف على سعر الجرام

01:24 م الجمعة 03 يوليه 2020
الذهب يواصل ارتفاعه في مصر خلال أسبوع.. تعرف على سعر الجرام

أسعار الذهب

كتبت- شيماء حفظي:
واصلت أسعار الذهب، ارتفاعها في مصر، للأسبوع الثاني على التوالي، وزاد سعر الجرام 3 جنيهات، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ اليوم الجمعة 795 جنيها، مقابل 792 جنيها الجمعة الماضي.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681.4 جنيه، وعيار 24 نحو 908.6 جنيه، والجنيه الذهب 6360 جنيها.

أسعار الذهب

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