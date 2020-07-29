تعيين شريف فاروق رئيسًا لمجلس إدارة هيئة البريد لمدة عام

كتب- علاء حجاج:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتعيين شريف محمد فاروق، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، وذلك اعتباراً من ٢١ يوليو الجاري.

وكان وزير الاتصالات قد أصدر قرارا في أل يونيو الماضي بتكليف فاروق، قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام.

ويمتلك فاروق خبرة مصرفية لمدة تزيد عن 29 عاما في إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديريين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفي البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

وشغل فاروق، منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعي منذ مارس 2017، واستطاع خلالها قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك.

كما عمل في البنك المصري الخليجي بالقاهرة خلال الفترة من 2006 حتى فبراير 2017، وكذلك في البنك الوطني للتنمية – القاهرة (المسمى حاليا بمصرف أبوظبي الإسلامي خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007.

كما عمل في البنك المصري الأمريكي– القاهرة (كريدى أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.

وحصل شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس في 1987، كما حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) في 2009، ودكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.