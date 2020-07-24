بريق الذهب يلمع في مصر والجرام يرتفع 43 جنيهًا خلال أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال الأسبوع الماضي، بنحو 43 جنيهًا للجرام الواحد، بفضل زيادة أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 845 جنيهًا، مقابل 802 جنيه الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 724 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 965.7 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6760 جنيهًا.

وعالميًا، يتجه الذهب اليوم الجمعة صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 أشهر إذ استقر قرب أعلى مستوى في 9 سنوات، مستفيدا من ضعف الدولار وتوقعات بشأن التضخم نابعة من تحفيز للاقتصادات المتضررة من فيروس كورونا.

كما أظهرت إحصاءات تدفقات أسبوعية للصناديق من بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة أن المستثمرين ضخوا المزيد من المال في الذهب على الأخص فيما أظهرت التدفقات الأسبوعية ثاني أكبر دخول لها إلى المعدن الأصفر على الإطلاق.

وبحسب ما قاله نادي، وصل سعر الذهب عالميا إلى 1895 دولارا للأوقية.