الفلتو عند 160 جنيهًا.. تعرف على أسعار اللحوم بالقطعية قبل عيد الأضحى
كتبت- دينا خالد:
قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين، إن أسعار اللحوم البلدي تتراوح بين 120 و160 جنيهًا للكيلو، من محافظة لأخرى.
وأضاف أن سعر كيلو اللحم البلدي في المحافظات المنتجة كأسيوط والمنيا وبني سويف يصل إلى 120 جنيهًا، أما في المحافظات المستهلكة كالقاهرة والإسكندرية، تبدأ من 130 جنيهًا.
ويتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 130 و160 جنيهًا، في القاهرة الكبرى، بحسب عبد الباسط.
وأشار عبد الباسط، إلى أن هناك قطعيات من اللحوم تصل إلى 160 جنيهًا للكيلو، وهي "الوش والسمانة والإنتركوت والفلتو"، وهي قطعيات مميزة.
وتابع عبد الباسط أن هناك قطعيات سعرها 150 جنيهًا للكيلو، "كالموزة والكولاطة".
ويتراوح سعر باقي قطعيات اللحم الكندوز، التي تصلح للسلق، بين 130، و140 جنيهًا، بحسب عبد الباسط.
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