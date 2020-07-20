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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الاثنين

03:05 م الإثنين 20 يوليه 2020
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الاثنين

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.97% مع بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 10380 نقطة، بدعم من المستثمرين المصريين والعرب.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.6%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 2.13%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 187.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 12.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 199.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.53% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 10281 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

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