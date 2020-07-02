أسعار الذهب في مصر تنخفض بعد هبوطها عالميا من أعلى مستوى خلال 8 سنوات

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للانخفاض، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجع الجرام عيار 21 بقيمة 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 795 جنيهًا مقابل 800 جنيه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 909 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6360 جنيهًا.

وعالميًا، تراجع الذهب اليوم الخميس عن قرب ذروة ثمانية أعوام والتي بلغها في الجلسة السابقة مع إحياء بيانات قوية عن التصنيع في الولايات المتحدة، ونتائج واعدة لتجارب لقاح "كوفيد-19" لآمال التعافي الاقتصادي السريع بما حد من الطلب على الملاذات الآمنة، وفقا لوكالة رويترز.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1766.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2012 أمس الأربعاء عند 1788.96 دولار.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت خلال تعاملات أمس الأربعاء، بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد دفعة واحدة.