يصل لـ50%.. تراجع كبير في أسعار الكمامات الطبية مع زيادة الإنتاج

كتبت - دينا خالد:

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الكمامات الطبية انخفضت في الأسواق، بنسبة تصل إلى 50%، وأصبح سعرها يتراوح بين 2 و3 جنيهات.

وأرجع عوف، انخفاض الأسعار، إلى زيادة الإنتاج، وارتفاع المعروض من الكمامات في الأسواق، ما رفع المنافسة فخفضت الشركات سعر البيع.

وتابع عوف، أن مصر تنتج نحو 500 مليون كمامة طبية في السنة، أي نحو 40 مليون كمامة في الشهر، أي أكثر من مليون كمامة يوميًا.

وأشار عوف إلى أن عددًا من الإجراءات ساهمت في انخفاض أسعار الكمامات، مثل فتح الاستيراد وافتتاح مصانع جديدة؛ لتصنيع الكمامات، والكمامات القماش الجديدة التي ضختها وزارة التموين ساهمت أيضًا في زيادة المعروض.

وكانت الحكومة ألزمت قرار الحكومة العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.