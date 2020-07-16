مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة 1.6% بنهاية تعاملات الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.66% مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10441 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.45%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 2.27%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 56.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 36.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 19.7 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 2.36% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 10617 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.
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