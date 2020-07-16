أسعار الذهب العالمية تستقر مع مخاوف تزايد حالات الإصابة بكورونا
القاهرة- وكالات:
استقرت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى لها في تسع سنوات، إذ عادت المخاوف من تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتنامي التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية أثر بيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني، بحسب وكالة رويترز.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1809.62 دولار للأوقية بحلول الساعة 0426 بتوقيت جرينتش.
لكن الذهب تحرك في نطاق ضيق بلغ نحو خمسة دولارات وظل أقل بمقدار 8.09 دولار فقط عن أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011، والذي سجله في الأسبوع الماضي وبلغ 1817.71 دولار للأوقية.
واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى حد كبير عند 1813.40 دولار.
ونما الاقتصاد الصيني 3.2% في الربع الثاني من العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي متعافيا من انكماش قياسي مع انتهاء إجراءات العزل العام وتكثيف صانعي السياسات لإجراءات التحفيز.
وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، إن البيانات كانت متفاوتة وإن المستويات المرتفعة للذهب تعكس القلق المستمر في بعض قطاعات المستثمرين بشأن توقعات النمو لباقي العام الجاري.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
83930
عدد المصابين
-
25544
عدد المتعافين
-
4008
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
13374200
عدد المصابين
-
7814762
عدد المتعافين
-
578470
عدد الوفيات
إعلان