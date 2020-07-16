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أسعار الذهب العالمية تستقر مع مخاوف تزايد حالات الإصابة بكورونا

09:39 ص الخميس 16 يوليه 2020
أسعار الذهب العالمية تستقر مع مخاوف تزايد حالات الإصابة بكورونا

سبائك ذهبية

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى لها في تسع سنوات، إذ عادت المخاوف من تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتنامي التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية أثر بيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1809.62 دولار للأوقية بحلول الساعة 0426 بتوقيت جرينتش.

لكن الذهب تحرك في نطاق ضيق بلغ نحو خمسة دولارات وظل أقل بمقدار 8.09 دولار فقط عن أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011، والذي سجله في الأسبوع الماضي وبلغ 1817.71 دولار للأوقية.

واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى حد كبير عند 1813.40 دولار.

ونما الاقتصاد الصيني 3.2% في الربع الثاني من العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي متعافيا من انكماش قياسي مع انتهاء إجراءات العزل العام وتكثيف صانعي السياسات لإجراءات التحفيز.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، إن البيانات كانت متفاوتة وإن المستويات المرتفعة للذهب تعكس القلق المستمر في بعض قطاعات المستثمرين بشأن توقعات النمو لباقي العام الجاري.

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