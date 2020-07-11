بعد ارتفاعات قياسية.. سعر الذهب يعاود الانخفاض في السوق المحلي اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر جرام الذهب اليوم السبت بنحو، 3 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار أمس الجمعة

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى 800 جنيه مقابل 803 جنيهات أمس.

وكان جرام الذهب عيار 21 قد حقق أرقامًا قياسيًا على مدار الأيام الماضية بعدما تخطى حاجز الـ 800 جنيه لأول مرة في تاريخه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 685 جنيهًا، وعيار 24 نحو 915 جنيهًا، والجنيه الذهب 6400 جنيه.

وعالميًا تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى سجلته منذ أكثر من 9 أعوام، لتنهي تعاملات أمس على تراجع بنسبة 0.27%.

وسجلت سعر الأوقية 1798.7 دولار في نهاية تعاملات أمس بانخفاض قدره 4.8 دولار، عن بداية الجلسة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية للذهب.