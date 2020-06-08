كيف تؤثر أزمة كورونا على صناعة السجائر في مصر؟

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة الشرقية للدخان، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن أرباحها تراجعت خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، مقارنة بما كانت تستهدفه في موازنة العام، بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وتحتكر الشركة الشرقية للدخان – التابعة لقطاع الأعمال العام – صناعة السجائر المحلية في مصر، كما تعمل بنشاط الإنتاج للغير.

وحققت الشركة زيادة في صافي الربح خلال الثلاثة أشهر (يناير – مارس) بنسبة 5% كما ارتفعت إيراداتها بنسبة زيادة 8%، لكن هذه الزيادات لم تتساو مع مستهدفات الشركة للفترة.

وقالت الشركة إن صافي الربح جاء أقل بنحو 7% مقارنة بالموازنة المستهدفة، كما جاءت الإيرادات أقل من المستهدف بنحو 3%.

وبررت الشركة تراجع المبيعات والربح مقارنة بمستهدفات موازنة العام المالي للربع الثالث من العام، بأنها بدأت رؤية آثار جائحة كورونا خلال النصف الثاني من شهر مارس.

وقالت الشركة إنها "اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة وتم التخطيط لسيناريوهات مختلفة لضمان سلامة بيئة العمل ولضمان استمرار عمليات الشراء والتصنيع والمبيعات لدينا".

وقال مصدر بقطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن أزمة كورونا أثرت على الأهداف الإنتاجية للشركة، وهذا التأثير طال كل الشركات في كافة القطاعات، وليس "تقصير أو مشكلة في الشركة وحدها".

وأضاف أنه بسبب تداعيات كورونا، انخفضت الطاقة الإنتاجية للشركة بنحو 10% وسط تخوفات من العدوى، والتي تتطلب إجراءات وقاية ومتابعة للمصانع والعمال البالغ عددهم نحو 13.8 ألف عامل، خاصة مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس في مصر.

"وفقا لبيانات الأسبوع الماضي، انخفضت إنتاجية الشركة إلى نحو 180 مليون سيجارة يوميا، في حين أن المستهدف تزيد عن 200 مليون سيجارة، وهذا طبيعي نتيجة الظروف الحالية" بحسب المصدر.

ونفى المصدر أن يكون تراجع الإنتاج سببه أزمة في المواد الخام قائلا إن الشركة لديها مخزون من المواد الخام تكفي لإنتاج عام آخر، لكن الأمر متعلق بمخاوف وإجراءات كورونا.

وخلال الأسبوع الماضي، تزايدت الشكاوى من نقص السجائر في الأسواق، وارتفاع أسعارها، على الرغم من عدم صدور أي قرار بزيادة الأسعار.

وأشار المصدر إلى أن نقص السجائر في الأسواق، لا يرتبط فقط بإنتاج الشركة، فهو أيضا يتأثر بإجراءات حظر التجول وصعوبة النقل والتوزيع، بالإضافة إلى تأثير الأزمة على منافذ البيع وأصحاب المحلات أنفسهم.

"وضع الشركة لدينا مثل أي شركة حاليا، بالعكس أن يكون حجم التأثير 10% فقط فهذا تأثير مقبول جدا" بحسب المصدر.

وتوقع المصدر، أن يستمر تأثير أزمة كورونا على الإنتاج بنفس النسبة خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري (أبريل – يونيو) لكن هذا لن يكون تأثيره كبير على نتائج الأعمال الإجمالية للشركة.

وقال إن الشركة – برغم هذه الظروف – حققت مبيعات وأرباح جيدة، وفي أسوأ الأحوال لن تنخفض عن العام المالي الماضي، وهذا يعكس قوة الشركة، وإن كنا نأمل زيادتها.

وتستهدف الشركة، تحقيق مبيعات في العام المالي 2019-2020 نحو 14.6 مليار جنيه من خلال بيع نحو 64.87 مليار مليار سيجارة ونحو 20.7 ألف طن من المعسل، وتحقيق صافي ربح بقيمة 3.8 مليار جنيه.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، ارتفع صافي الربح بنسبة 8% ليسجل 3.1 مليار جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إنها حققت نموا في الإيرادات خلال الربع الثالث، بدعم من النتائج الكبيرة في قطاع السجائر المحلية وقطاع الإنتاج المشترك.

وارتفعت إيرادات قطاع السجائر المحلية خلال الربع الثالث بنسبة 10%، مع زيادة أحجام الإنتاج بمليار سيجارة، كما زاد قطاع التشغيل للغير (السجائر الأجنبية) نسبة زيادة 5% بسبب زيادة الإنتاج 1.5 مليار سيجارة، بحسب البيان.