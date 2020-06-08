تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.17 جنيه للشراء، و 16.27 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.03 جنيه للشراء، و 16.13 جنيه للبيع.
الخبر التالى:البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات اليوم
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