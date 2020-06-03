جامع تبحث استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

كتب-عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن المرحلة القريبة المقبلة ستشهد استئناف المفاوضات الخاصة بإتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على مستوى الخبراء.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن المفاوضات ستكون عبر وسائل التواصل الإلكترونية وذلك تمهيدًا لعقد جولة المفاوضات المقبلة على المستوى الوزاري خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وذكر البيان أن الوزيرة أجرت محادثة هاتفية مع أندري سليبنيف، وزير التجارة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تناولت سبل دفع المفاوضات الخاصة بإتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.

ويضم الاتحاد روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان، وستجري الوزارة مفاوضات معهم للتوصل لإتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن، وفقًا للبيان.

وقال البيان إنه شارك في المحادثة أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري وطارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة والوزير مفوض تجاري محمد السيد، مدير إدارة أوروبا بجهاز التمثيل التجاري .

وأشارت الوزيرة إلى دعم القيادة السياسية لهذا الإتفاق الهام وحرصها على التوصل لاتفاق نهائي بين كافة الأطراف في أسرع وقت ممكن والذي من شأنه مضاعفة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد.

وأضافت أن هذا يأتي في ظل اهتمام الحكومة بمشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي خاصة مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر وإتفاق التجارة الحرة والتعاون في مجال نقل الخبرات الصناعية المتطورة بدول الاتحاد الأوراسي للصناعة الوطنية .

وبحسب الوزيرة يجري مراجعة كافة البنود التي تم التوافق عليها خلال جولات التفاوض السابقة وذلك تمهيداً لإستئناف المفاوضات بين اللجان الفنية من الجانبين عبر خاصية الفيديو كونفرانس خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقالت إن هناك تقدم ملموس بعدد كبير من مسارات الاتفاق تشمل موضوعات التعاون الجمركي وتسهيل التجارة البينية والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية والمنافسة ومنع الاحتكار بالإضافة إلى التعاون الاستثماري إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخاص بمنظمة التجارة العالمية.

وأوضحت جامع أن هذا الاتفاق يدعم منظومة التجارة البينية الإقليمية خاصة وأن مصر تمثل مصر سوقاً كبيراً للدول أعضاء الاتحاد و محوراً رئيسياً لصادراتها لمختلف الأسواق الأفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة.

وبحسب الوزيرة تمثل دول الاتحاد الأوراسي أيضاً نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة وسط آسيا .

ونقل البيان عن أندري سليبنيف، وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حرص الاتحاد على إتمام إتفاق التجارة الحرة مع مصر بإعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأضاف أن جولات التفاوض السابقة والتي عقدت على مدى العامين الماضيين قد شهدت توافقاً في العديد من الموضوعات وهو الأمر الذي يسهم في التوصل إلى إتفاق يخدم اقتصاديات دول الاتحاد والاقتصاد المصري على حد سواء.