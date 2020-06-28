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أرباح بالم هيلز تتراجع 45% خلال الربع الأول من العام الجاري

12:08 م الأحد 28 يونيو 2020
أرباح بالم هيلز تتراجع 45% خلال الربع الأول من العام الجاري

بالم هيلز

كتبت- شيرين صلاح:

أظهرت نتائج أعمال شركة بالم هيلز للتعمير، أنها حققت تراجعََا في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 45.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الثلاثاء، وصل صافي ربح الشركة خلال الربع الأول من 2020 بعد الضرائب إلى 84.5 مليون جنيه مقابل 154.9مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل صافي إيرادات نشاط الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 392.5 مليون جنيه مقابل نحو 356 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 10.2%.

وارتفعت تكاليف النشاط إلى 738 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 589.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019 بنسبة زيادة 25.1%.

وتعمل شركة بالم هيلز ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقاري، وتم إنشاء مقرها في مصر في يناير 2005، وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.

بالم هيلز أرباح بالم هيلز التطوير العقاري

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