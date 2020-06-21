234.8 مليون جنيه إيرادات جمارك سيارات بورسعيد خلال أبريل ومايو

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، إن إجمالي الإيرادات المُحصلة بالإدارة العامة لجمارك السیارات ببورسعيد وصل إلى حوالي 234.8 ملیون جنيه خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.

وأضافت الوزارة أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن سيارات الملاكي والنقل والمعدات وقطع الغيار بجمارك السيارات ببورسعيد وصل إلى 55 ملیون جنيه خلال أبريل ومايو الماضيين، بينما وصلت قيمة الرسوم والضرائب المُحصلة لجهات أخرى إلى 179.6 ملیون جنيه.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والذي تضمن أن القيمة الإجمالية لسيارات الملاكي، والنقل والمعدات، وقطع الغيار بجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهري أبريل ومايو بلغت مليارا و15 ملیونا و785 ألف جنيه.

وتضمن التقرير أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد خلال شهري أبريل ومايو أفرجت عن 535 سیارة "ملاكي" مودیلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النھائي، و1057 سیارة لذوي الاحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 580.8 ملیون جنیه.



وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركیة المُحصلة على هذه السيارات 25.3 مليون جنيه، والضرائب والرسوم المُحصلة لجهات أخرى 113.7 ملیون جنیه.



وأوضح التقرير أن عدد البیانات الجمركیة المفرج عنھا من مجمع قطع غیار السیارات بلغ خلال شھري أبريل ومايو حوالي 2059 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية 295.2 ملیون جنيه، بينما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عنھا 21.5 ملیون جنيه، وبلغت الرسوم والضرائب المُحصلة لجھات أخرى 45.8 ملیون جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم الإفراج عن مشمول 445 بیانا جمركيا وارد نھائي معدات: "حفارات، ولوادر، وجرارات، وحصادات زراعیة، وسيارات نقل" بقيمة إجمالية 63.9 مليون جنیه، بينما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنھا 8.2 مليون جنیه، والرسوم والضرائب المُحصلة لجھات أخرى 20.1 مليون جنيه.