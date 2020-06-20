أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي والجرام يقفز 5 جنيهات

كتبت- دينا خالد:

قفزت أسعار الذهب، في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، بنحو 5 جتيعات، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ اليوم السبت 782 جنيها، مقابل 777 جنيها بالأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 670 جنيها، وعيار 24 نحو 893 جنيها، والجنيه الذهب 6256 جنيها.

وعالميا، أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس مرتفعة بنسبة 1.22% مقارنة ببداية جلسة التعاملات.

وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج ارتفعت أسعار الذهب العالمية بقيمة 20.9 دولار للأوقية لتصل إلى 1743.8 دولار بنهاية التعاملات.