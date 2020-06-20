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مدحت نافع يستقيل من رئاسة الشركة القابضة للصناعات المعدنية

01:03 م السبت 20 يونيو 2020
مدحت نافع يستقيل من رئاسة الشركة القابضة للصناعات المعدنية

مدحت نافع

كتبت- شيماء حفظي:

أعلن مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، اليوم السبت استقالته من منصبه بعد عامين في رئاسة الشركة.

وقال نافع اليوم في منشور على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك إن تقدم باستقالته منذ 4 مايو الماضي مفسحًا المجال للتسليم والتسلم نحو شهرين ينتهي في يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال وافق على استقالته، واستشاره في من يخلفه بعده.

وقال نافع إن مجلس إدارته لم يعد في فترته سوى 9 أشهر، موضحًا أنه قضاها مقدمًا في المجلس السابق.

"اليوم قانون جديد صدر بدستور جديد لقطاع الأعمال، وكما جرت الأعراف على الاستقالة لدى تغيير الدساتير.. أترك مكاني من بعدي لمن اسأل الله له التوفيق والسداد"، بحسب نافع.

مدحت نافع الشركة القابضة للصناعات المعدنية

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