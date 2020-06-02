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الدولار يرتفع 5 قروش جديدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

04:58 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
الدولار يرتفع 5 قروش جديدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 5 قروش خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه أمس، ليصل إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه لليبع مقابل 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، بالأمس، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو بذلك يكسر حاجز الـ 16 جنيها لأول مرة منذ النصف الأول من يناير الماضي.

وخلال تعاملات اليوم، صعد سعر العملة الأمريكية 5 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 5 قروش في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية 5 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 3 قروش بنك كريدي أجريكول إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 13 قرشا في بنك البركة إلى 15.81 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار البنك الاهلي بنك مصر

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