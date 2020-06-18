معيط: 1.4 مليار جنيه لتكليف وتعيين 33.2 ألف طبيب بموازنة العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية إن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، البالغة 258.5 مليار جنيه، تتضمن تكليف 25 ألف طبيب بالمستشفيات التابعة بوزارة الصحة بتكلفة مليار جنيه، وتدبير 400 مليون جنيه لتعيين 8200 طبيب بالمستشفيات الجامعية والتعليمية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف معيط أن مخصصات الصحة تتضمن أيضا مراعاة زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الـحيوي، ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16.3 مليار جنيه؛ بما يسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار معيط إلى زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة 75% بتكلفة 2.3 مليار جنيه بموازنة العام الجديد، بالإضافة إلى زيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة تقدر بنحو 350 مليون جنيه.

وأكد الوزير تقديم كل الدعم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي أثناء العام المالي الجديد، وذلك في إطار مواجهة القطاع لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الأربعاء، برئاسة علي عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020-2021.

وبلغت مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت 241.6 مليار جنيه، والتعليم العالي 122 مليار جنيه، والبحث العلمي 60.4 مليار جنيه بما يسهم في استكمال المشروع القومي لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، على النحو الذي يخلق جيلا من المبدعين والمبتكرين، وفقا لمعيط.