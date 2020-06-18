المصرية لتجارة الأدوية: فترة عمل مسائية في 5 صيدليات لصرف علاج كورونا

كتبت – شيماء حفظي:

قال الدكتور أبو الفتوح الطويل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، في تصريحات لمصراوي، إن الشركة أضافت فترة عمل مسائية في 5 فروع صيدليات لمواجهة الإقبال المتزايد عليها لصرف أدوية فيروس كورونا.

وأوضح الطويل، أن الفروع الخمس هي طلعت حرب، وباب اللوق، وشبرا، ومصطفى كامل، صيدلية سيدي جابر.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي لتخفيف الضغط على صيدليات الإسعاف والشكاوى.

وتمتلك الشركة، التابعة لقطاع الأعمال العام، 56 فرعا للصيدليات، وتبيع الشركة أدوية فيروس كوورنا، في كافة الفروع، بحسب رئيس الشركة، مشيرا إلى أنه "وارد أن يتم إضافة خدمة التوصيل خلال الفترة المقبلة".

وأشار الطويل، إلى تحقيق زيادة في مبيعات الأدوية المستخدمة في علاج الفيروس، بينما تراجعت مبيعات أصناف أخرى من الأدوية، بسبب الوباء.

وقال الطويل، إن الشركة اتخذت عدة إجراءات لتوفير أدوية كورونا، منها استيراد الأدوية المستخدمة في العلاج، ورفعنا حجم المخزون منها لتلبية الاحتياج في السوق المحلي، ويتم التوريد على وزارة الصحة والجامعات.

وتعمل الشركة التابعة للشركة القابضة للأدوية في التجارة وتوزيع الأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والاستيراد والتصدير.