50 مليون يورو من "الفرنسية للتنمية" لتحديث الخط الأول لمترو الأنفاق

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن الاتفاق الذي وقعته مع كل من ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جراتزي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، يأتي في التعاون متعدد الأطراف بين شركاء التنمية.

وتساهم الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي في تمويل هذا المشروع، والذي تنفذه الهيئة القومية للأنفاق، وفقا للوزيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يهدف لتجديد وتحديث خط مترو القاهرة بطول 44 كيلو متر تمتد من محطة المرج الجديدة في الشمال إلى محطة حلوان في الجنوب عبر قلب القاهرة وربطه بكل من الخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق.

كما يتضمن المشروع إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية، والحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول للمترو أثناء أعمال التحديث، بحسب الوزيرة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن المشروع يمثل أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي مؤخرا.

وقالت إن هذا الاتفاق يساهم في تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة، وهي الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع الذي يركز على الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة، والهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات مع شركاء التنمية لتحقيق الأهداف.

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هذا التوقيع يأتي في إطار التعاون متعدد الأطراف بين مجموعة من شركاء التنمية وهم الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة بإجمالي حزمة تمويلية بقيمة 605 ملايين يورو في مشروع إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق

وأضاف أن هذه الحزمة تتضمن 205ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، و350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وذكر الوزير أن المشروع تنفذه الهيئة القومية للإنفاق بإجمالي تكلفة 751 مليون يورو، تتحمل الموازنة العامة للدولة منها 146 مليون يورو.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق تتضمن إعادة تأهيل البنية الأساسية للسكك الحديدية وأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، وأعمال السكة والاعمال الكهروميكانيكية.

وأوضح كامل الوزير أن المرحلة الثانية من خطة التطوير تشمل شراء الوحدات المتحركة بتكلفة تبلغ 650 مليون يورو.

وأشاد سفير فرنسا لدى القاهرة، بتوقيع اتفاق تمويل تجديد الخط الأول لمترو القاهرة، وقال: "إن توقيع هذا الاتفاق هام للغاية لبلدينا وهو يشهد مرحلة جديدة في الشراكة التاريخية حول مشروع مترو القاهرة الذي يربط بين فرنسا ومصر منذ ما يزيد عن 30 عاما".

وأشار مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، إلى أن الوكالة ملتزمة بالعمل كرائدة دولية في تعزيز استثمارات البنية التحتية الشاملة والمستدامة في البلدان الشريكة لها.

وقال إنه بفضل التوقيع على مشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، تؤكد الوكالة الفرنسية للتنمية على ريادتها ودعمها الكامل للسلطات المصرية لتحسين كفاءة أنظمة النقل الحضري في التجمعات الكبرى، مما يعزز في نهاية المطاف الشمولية الاجتماعية ونمو الإنتاج وتحسين الحياة بطريقة مستدامة للمواطنين المصريين.