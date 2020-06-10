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تراجع المكرونة السويسي.. أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم

10:35 ص الأربعاء 10 يونيو 2020
تراجع المكرونة السويسي.. أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، في سوق الجملة بالعبور، بينما استقرت أسعار عدد من أصناف المأكولات البحرية والأسماك الأخرى.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 6 جنيهات، ليتراوح بين 50 و60 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 200 جنيه و280 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيله البلطي بين 30 و90 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السبيط والكالماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك السمك المكرونة السويسي السمك البوري الجمبري

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