دعم بـ 130 مليون جنيه من بنكي الأهلي ومصر لمستشفى المنيا الجامعي

كتبت – منال المصري:

أعلن بنكا الأهلي ومصر، عن تمويل مستشفى المنيا الجامعي بـ 130 مليون جنيه لتطوير ملحق عمليات المستشفى ضمن مجالات المسئولية المجتمعية.

وقال البنك الأهلي في بيان اليوم الاثنين، إنه وقع وبنك مصر بروتوكول تعاون مع جامعة المنيا وذلك بهدف دعم مستشفى المنيا الجامعي.

ويوجه البنكان طبقا للبروتوكول مبلغ 130 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى بمبنى ملحق عمليات المستشفى والتي تشمل غرفتين للعمليات وغرفة عناية مركزة وغرفة إفاقة ومحور اتصال بين الملحق والمستشفى الرئيسي والمستلزمات الكهروميكانيكية والغازات والعيادات الخارجية.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن البروتوكول انطلاقا من الدور المجتمعي البارز لبنكي الأهلي المصري وبنك مصر في كافة المجالات التنموية وبخاصة في دعم مجال الصحة الذي يعد محورا هاما من المحاور التي ترتكز مساهمات البنكين فيها لطبيعته الاستثنائية والحيوية.

وأضاف أن البنك الأهلي المصري حريص على المساهمة في تطوير مستشفى المنيا الجامعي بتخصصاتها المختلفة ، وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية والتي تجاوزت 6 مليار جنيه في السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار إلى أن نصيب مساهمات البنك في ملف الصحة مليار و750 مليون جنيه خلال خمس سنوات وهو ما يؤكد فاعلية تلك الاستراتيجية واثرها الايجابي على خدمة المواطنين.

وقال محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن بنك مصر يحرص دائما انطلاقا من دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل، والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان.

وأضاف :"وصلت مساهماتنا في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/2018 لنحو 760 مليون جنيه وبلغت مساهماتنا نحو 2.6 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة ".