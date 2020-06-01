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الدولار يواصل الارتفاع ويقترب من 16 جنيها

11:05 ص الإثنين 01 يونيو 2020
الدولار يواصل الارتفاع ويقترب من 16 جنيها

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

واصل الدولار ارتفاعه في بعض البنوك العاملة في مصر بعد ساعات قليلة من بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.86 جنيه للشراء و15.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشين عن بداية تعاملات اليوم.

وارتفع سعر الدولار 4 قروش في بنك مصر إلى 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنكي القاهرة، وقناة السويس إلى 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 4 قروش في بنك العربي الإفريقي إلى 15.88 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار بنك كريدي أجريكول عند 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، والتجاري الدولي عند 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار البنك الاهلي بنك مصر

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