صندوق النقد يناقش طلب مصر للحصول على القرض الاثنين المقبل

كتبت-ياسمين سليم:

أدرج المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مناقشة حصول مصر على حزمة تمويلية منه، على جدول اجتماعاته يوم الاثنين المقبل ١١ مايو.

وبحسب جدول اجتماعات الصندوق فإن المجلس التنفيذي سيناقش طلب مصر الحصول على تمويل ضمن أداة التمويل السريع التي أتاحها للدول لتتمكن من مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وكان مصدر من البنك المركزي توقع لمصراوي أن تحصل مصر من صندوق النقد على ٢.٧ مليار دولار يوم الاثنين المقبل.