الأمم المتحدة: يجب عرض الإعفاء من الدين لجميع الدول النامية ومتوسطة الدخل

القاهرة- وكالات:

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الإعفاء من الدين "يجب أن يُقدم إلى جميع الدول النامية ومتوسطة الدخل التي تطلب إرجاء سداد مدفوعات ديون مع فقدها القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية" في ظل جائحة فيروس كورونا المتسجد، بحسب وكالة رويترز.

وأبلغ جوتيريش اجتماعا للأمم المتحدة بشأن كيفية التعامل مع التبعات الاقتصادية للجائحة قائلا "العديد من الدول النامية ومتوسطة الدخل عرضة للخطر وبالفعل تواجه صعوبة في خدمة الدين، أو سرعان ما ستصبح كذلك، بسبب الركود العالمي. تخفيف الديون الهائلة لا يمكن أن يقتصر على الدول الأقل نموا".