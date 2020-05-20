المواعيد الرسمية لعمل فروع شركات المحمول في عيد الفطر

كتب- علاء حجاج:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة عيد الفطر المبارك لتكون من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، على أن تعاود مواعيد العمل بالأفرع ومنافذ البيع بعد عيد الفطر المبارك لتكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وكان مجلس الوزراء قد قرر مد مواعيد حظر التجول خلال أسبوع عيد الفطر في الفترة من الأحد ٢٤ مايو وحتى ٣٠ مايو ليبدأ من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحاً، كما قرر إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي طوال فترة الحظر.