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تراجع تأسيس الشركات الجديدة في مصر لأقل مستوى خلال 7 شهور (جراف تفاعلي)

02:11 م الإثنين 18 مايو 2020
تراجع تأسيس الشركات الجديدة في مصر لأقل مستوى خلال 7 شهور (جراف تفاعلي)

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عدد الشركات التي تم تأسيسها في مصر خلال مارس الماضي بنسبة 32.3% مقارنة بما كان عليه في فبراير.

وبحسب النشرة المعلوماتية للجهاز الصادرة عن شهر أبريل الماضي، سجل عدد الشركات التي تم تأسيسها في مصر مارس سجل 1624 شركة مقابل 2398 شركة في فبراير، ليصل إلى أقل مستوى في 7 أشهر.

وتزامن ذلك مع بدء الحكومة تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي الأزمة التي أثرت وتؤثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية.

وانخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها في مارس أيضا بنسبة 25% وذلك مقارنة بما كان عليه في مارس 2019 عند 2166 شركة.

واستحوذ القطاع الخدمي على 51.7% من عدد الشركات التي تم تأسيسها في مارس الماضي بعدد شركات بالقطاع 839 شركة، ثم القطاع الصناعي بعدد شركات 332 شركة بنسبة 20.4% من إجمالي الشركات المؤسسة في مارس، ثم القطاع الإنشائي بعدد 275 شركة بنسبة 16.9% من الإجمالي.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال آخر 7 أشهر، بحسب آخر البيانات المتاحة من جهاز الإحصاء نقلا عن الهيئة العامة للاستثمار.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة صر أسيس الشركات الجديدة

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