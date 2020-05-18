أسعار الذهب تقفز عالميا لأعلى مستوى في أكثر من 7 أعوام

القاهرة- وكالات:

ارتفع الذهب واحدا بالمئة اليوم الاثنين ليسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن سبعة أعوام، بعد أن أبرزت بيانات أمريكية ضعيفة مدى الضرر الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا المستجد بأكبر اقتصاد في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1759.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد لأعلى مستوى منذ 12 أكتوبر 2012 إلى 1764.46 دولار في وقت سابق.

وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1772.70 دولار، وفقا للوكالة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي، أن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي تراجعا في أبريل الماضي في الولايات المتحدة ما يضع الاقتصاد على مسار أكبر انكماش منذ الكساد العظيم.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إن التعافي الاقتصادي الأمريكي قد يمتد طويلا للعام التالي، وإن عودة الاقتصاد بالكامل ربما تعتمد على التوصل للقاح لفيروس كورونا.

وينظر بنك إنجلترا المركزي على نحو أكثر إلحاحا في خيارات مثل أسعار الفائدة السلبية في الوقت الذي ينزلق فيه الاقتصاد صوب تراجع اقتصادي عميق بسبب فيروس كورونا وفقا لكبير خبراء الاقتصاد لدى البنك.

ويُعتبر الذهب استثمارا جذابا في أوقات الاضطراب السياسي أو الاقتصادي. ويقلص أيضا انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3.3% إلى 1964.54 دولار للأوقية بعدما صعد أكثر من 9% في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاتين 1.1% إلى 806.55 دولار، بينما زادت الفضة 3.7% إلى 17.23 دولار.