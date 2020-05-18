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مسؤول أوروبي: اقتصاد منطقة اليورو لن يعود لمستويات ما قبل كورونا حتى 2021

10:27 ص الإثنين 18 مايو 2020
مسؤول أوروبي: اقتصاد منطقة اليورو لن يعود لمستويات ما قبل كورونا حتى 2021

البنك المركزي الأوروبي

القاهرة- وكالات:

أبلغ كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي صحيفة البايس بأن اقتصاد منطقة اليورو الذي تضرر جراء تفشي فيروس كورونا لن يعود لمستويات ما قبل الجائحة حتى العام المقبل على أبكر تقدير مضيفا أن البنك مستعد لإجراء تعديلات على أدواته عند الحاجة.

وقال فيليب لين في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك "من منظور اليوم، يبدو مستبعدا في جميع الأحوال أن يعود النشاط الاقتصادي لمستوى ما قبل الأزمة قبل 2021، إذ لم يكن بعد ذلك"، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وتابع أن البنك المركزي يراقب الوضع بشكل مستمر ومستعد لتعديل جميع أدواته إذ اقتضت الضرورة ذلك مضيفا أن برنامج البنك لمشتريات الجائحة الطارئ قد يعدل.

وصرح أن البنك المركزي الأوربي يجري تحليلا للوضع قبل اجتماعه المقبل في يونيو مضيفا "إذا شهدنا تأزما شديدا للأوضاع المالية أو ضغطا على أسواق السندات لا يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية يمكن أن نعدل حجم ومدة المشتريات..".

البنك المركزي الأوروبي فيروس كورونا اقتصاد منطقة اليورو

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