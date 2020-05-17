بعد أنباء عن تعليق الصفقة.. مصادر: بيان مشترك غدًا لحسم استحواذ بنك أبوظبي الأول على عوده مصر

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مسؤولة مرتبطة بصفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول على بنك عوده مصر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن البنكين سيعلنون في بيان مشترك أخر مستجدات استحواذ الأول على الأخير.

وأوضحت المصادر أن البيان سيظهر كافة التفاصيل والأسباب حول عملية سواء إتمام الصفقة أو تعليقها، متوقعًا صدوره غدًا أو بعد غدٍ.

وقالت وكالة رويترز اليوم الأحد إن صفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول على بنك عوده مصر، تم تعليقها بسبب عدم ضبابية الموقف الحالي في السوق.

وبحسب المصادر، فإن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد خلفت أثارا سلبية على مستوى العالم، من انهيار الأسواق العالمية، وهو ما قد يؤثر على إتمام صفقة بيع بنك عوده لبنك أبوظبي الأول.

وكانت مصادر مسؤولة مقربة من صفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول على بنك عوده مصر، قالت الشهر الماضي لمصراوي، إن البنك الإماراتي اقترب من الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة على بنك عوده، خلال الأيام المقبلة تمهيدا لشرائه.

وكان بنك أبوظبي الأول، أعلن في منتصف يناير الماضي بدء مناقشات لشراء بنك عوده مصر، ضمن استراتيجية البنك للسعي نحو التوسع.

وكانت مجموعة بنك عوده اللبنانية أكدت سابقا الدخول في مفاوضات حصرية لبيع عملياتها فى مصر إلى بنك أبو ظبى الأول، في إطار تدبير تدفقات مالية تمكنها من التوافق مع متطلبات رقابية لمصرف لبنان المركزي.

ويتجه البنك اللبناني لبيع وحدته التابعة في مصر بعد أن لاقى اهتماما من عدة بنوك، وذلك ضمن اتجاه من البنوك اللبنانية للتخارج من السوق المصري والدول الأخرى بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان، بحسب المدير المالي لبنك "عوده" تامر غزالة، في تصريحات سابقة لوكالة "رويترز".

وتمر البنوك اللبنانية بالعديد من الأزمات بسبب الضغوطات التي تعاني منها مثل تراجع تصنيفها الائتماني، وفرض البنك المركزي اللبناني على المصارف زيادة رأسمالها.