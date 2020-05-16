أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم



كتب- علاء حجاج:

استقرت أسعار أغلب الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، بينما ارتفعت أسعار الكوسة والفلفل الرومي بمقدار 50 قرشا مقارنة بأسعارها أمس الجمعة.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم السبت، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، فيما استقر سعر كيلو البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5جنيه و 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2.5 و4.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية 20 و 25 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات.

اليوسفي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.