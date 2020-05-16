أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

10:58 ص السبت 16 مايو 2020
أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

أسعار الخضر والفاكهة


كتب- علاء حجاج:

استقرت أسعار أغلب الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، بينما ارتفعت أسعار الكوسة والفلفل الرومي بمقدار 50 قرشا مقارنة بأسعارها أمس الجمعة.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم السبت، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، فيما استقر سعر كيلو البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5جنيه و 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2.5 و4.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية 20 و 25 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات.

اليوسفي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

الخبر التالى:

مع اقتراب العيد.. ارتفاع في أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق الجملة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4444670

    عدد المصابين

  • 1588858

    عدد المتعافين

  • 302493

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:6 درجات أعلى.. الأرصاد: الموجة الحارة تبلغ ذروتها الاثنين.. والرطوبة ترتفع