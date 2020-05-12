تراجع البوري والبلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس, ليتراوح بين 23 و27 جنيها.

كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 60 و74 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري الممتاز 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، ليتراوح بين 37 و41 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك الفليه البلطي 30 جنيها، ليتراوح بين 30 و90 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.