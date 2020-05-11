التخطيط: 4 تريليونات جنيه لتنفيذ 25 ألف مشروع تنموي خلال 7 سنوات

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن عدد المشروعات التنموية والخدمية التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها منذ يوليو 2014 وحتى يونيو 2021 وصل إلى حوالي 25 ألف مشروع، بقيمة تبلغ أكثر من 4 تريليونات جنيه، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين.

وأضافت أن الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2019 شهدت الانتهاء من تنفيذ أكثر من 16 ألف مشروع تنموي وخدمي في كافة القطاعات، بتكلفة كلية تقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه، كما أنه يجري حاليا تنفيذ 9 آلاف مشروع، بتكلفة كلية 2 تريليون جنيه.

جاء ذلك خلال تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعنوان "سبع سنوات بناء" يرصد المشروعات المنتهية والجارية بالدولة خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2021.



وذكرت وزيرة التخطيط أن عدد المشروعات المنتهية والجارية في محافظات الصعيد يبلغ 4446 مشروعا، بتكلفة كلية حوالي 296 مليار جنيه، منها 2343 مشروعا تم الانتهاء منها، بتكلفة حوالي 51 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن عدد المشروعات في المحافظات الحدودية وصل إلى 1498 مشروعا بتكلفة 182 مليار جنيه، منها 658 مشروعا منتهيا، بتكلفة 18 مليار جنيه.



وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن قطاع البترول والثروة المعدنية يتصدر باقي قطاعات الدولة، بعدد مشروعات 326 مشروعا، بتكلفة كلية 1.1 تريليون جنيه، منها 97 مشروعا تم الانتهاء من تنفيذها، بتكلفة تريليون جنيه، فضلا عن 229 مشروعا يجري تنفيذها، بتكلفة أكثر من 47 مليار جنيه خلال عام 2020-2021.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 538 مشروعا بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتكلفة 387 مليار جنيه، ويجري تنفيذ 43 مشروعا بتكلفة تزيد عن 88 مليار جنيه.

وفي قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات، تم الانتهاء من تنفيذ 1426 مشروعا بتكلفة حوالي 208 مليارات جنيه، ويجري تنفيذ 3696 مشروعا بتكلفة 830 مليار جنيه.

وذكر التقرير أنه تم الانتهاء من 531 مشروعا بقطاع النقل، بتكلفة حوالي 175 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 146 مشروعا، بتكلفة 478 مليار جنيه.

وفي قطاع التجارة والصناعة، تم الانتهاء من 146 مشروعا، بتكلفة حوالي 29 مليار جنيه، ويجري تنفيذ 61 مشروعا بتكلفة 13.5 مليار جنيه.

وحول قطاعي الصحة والتعليم، تضمن التقرير أنه تم الانتهاء من 4660 مشروعا بتكلفة 46 مليار جنيه، ويجري تنفيذ 846 مشروعا بتكلفة 100 مليار جنيه.

وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم الانتهاء من 200 مشروع بتكلفة حوالي 9 مليارات جنيه، ويجري تنفيذ 521 مشروعا بتكلفة كلية 55 مليار جنيه.

وبخصوص قطاعي الري والزراعة، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1314 مشروعا بتكلفة إجمالية حوالي 38 مليار جنيه، ويجري تنفيذ 338 مشروعا بتكلفة حوالي 75 مليار جنيه.

وحول التوزيع الجغرافي، للمشروعات المنتهية والجاري تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى تصدر محافظة بورسعيد محافظات الجمهورية من حيث تكلفة المشروعات، وذلك بعدد مشروعات 270 مشروعا تكلفتها 357 مليار جنيه.

وجاءت القاهرة بعد بورسعيد بعدد مشروعات 1204 مشروعات، بتكلفة كلية حوالي 343 مليار جنيه، ومحافظة الجيزة بعدد 685 مشروعا بتكلفة 242 مليار جنيه، ومحافظة الإسكندرية بعدد 410 مشروعات بتكلفة 134 مليار جنيه.